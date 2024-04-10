Костомаров упал, катаясь на коньках: «Падения бывали, но таких не припомню!»

Фигурист Роман Костомаров в своем Telegram-канале показал свое падение на тренировке.

«Падения бывали... Но таких пока не припомню!!! То ли еще будет», — написал фигурист.

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук. 17 декабря на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха он впервые после операций выступил с номером на льду.