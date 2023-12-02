Костомаров допускает, что будет и дальше участвовать в шоу

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о планах на ближайшее время.

Фигурист поделился мыслями в рамках мероприятия «Железная воля и технологии для жизни» на Международной выставке-форуме «Россия».

— Как вы планируете зарабатывать на жизнь, может быть, ездить со своими лекциями, рассматривали ли вы этот вариант?

— Конечно, рассматривал. Если это интересно людям, если мой пример является для кого-то толчком просто даже встать с дивана и пойти в зал, заниматься, идти только вперед, я готов делиться своим опытом. Почему бы и нет. Как я уже сказал, фигурист из меня не тот, что был раньше. Пока я имею возможность выходить к своей жене на лед в кроссовках в спектакле Ильи Авербуха, но с фигурным катанием у меня уже точно нормально не получится. Буду работать над собой. Язык никогда не был моим коньком, как я уже говорил. Мой конек был моим коньком. Теперь я буду делать так, чтобы язык стал моим коньком. Нужно двигаться в этом направлении. Мне есть, что рассказывать.

— Недавно мы видели вас в одном из шоу. Можем ли мы вас еще где-то увидеть?

— Возможно. Сейчас идет много съемок. Я участвовал в проекте «Аватар». Там меня рассекретили, когда я пел. Но это нетрудно, когда я пою, ха-ха. Есть предложения от различных проектов. Не везде участвую и из-за своих возможностей или по каким-то другим причинам, — сказал Костомаров.