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Сегодня, 19:56

Костомаров рассказал, что хочет заниматься боксом

Микеле Антонов
Корреспондент
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что планирует заниматься боксом.

Фигурист поделился мыслями в рамках мероприятия «Железная воля и технологии для жизни» на Международной выставке-форуме «Россия».

— Вы рассказывали, что играете в теннис, привязывали ракетку, также сходили на тренировку по боксу, как это было?

— Хочу заниматься боксом. Без протеза, понятное дело, потому что не хочется его сломать и тренера покалечить (смеется). Бокс — такая координация очень сильная: движения на ногах, комбинации руками. Это все выматываем функционально. Важно еще и правильное дыхание. Да, не могу бить по лапам с той силой, с которой бил раньше. Я надеваю перчатки и могу бить ладонью боковой удар, могу прямой, но не очень сильно. Боксером или кикбоксером я становиться не собираюсь, но это вообще очень полезная вещь.

— Будете ли вы как-то еще популяризировать спорт?

— Я делаю в первую очередь то, что делал в спорте. В первую очередь нужно делать для себя, чтобы чувствовать комфортно. Если я кого-то мотивирую, являюсь примером, то я этому очень рад. Я не вижу себя без спорта. Если это будет кого-то мотивировать, буду только рад. Делюсь своими какими-то достижениями: плаваю, еще что-то. И буду продолжать это делать, — сказал Костомаров.

Фигурное катание
Роман Костомаров
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