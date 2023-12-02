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Сегодня, 20:43

Загитова: «Олимпийские игры были моей мечтой на протяжении всей карьеры»

Загитова рассказала, какая мечта была главной в ее карьере
Артем Бухаев
Корреспондент
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Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, какая мечта была главной в ее карьере.

«Олимпийские игры были моей мечтой на протяжении всей карьеры. Мы все-таки с самого утра тренируемся до позднего вечера, и когда достигаем этой цели, очень радуемся. И хотя фигурное катание — индивидуальный вид спорта, я бы не смогла достичь цели без команды тренеров, семьи и болельщиков. Я безумно им благодарна», — сказала Загитова.

21-летняя спортсменка является олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой Европы (2018) и мира (2019). В конце 2019 года она приостановила карьеру.

Алина Загитова
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