Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут в Челябинске 11-12 сентября

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут 11 и 12 сентября в Челябинске.

«У южноуральских зрителей появится уникальная возможность первыми увидеть новые программы наших фигуристов. Приятно, что федерация фигурного катания России выбрала Челябинск для проведения столь важного мероприятия в олимпийский сезон. Наши болельщики очень любят этот вид спорта, очень тепло принимают спортсменов и переживают за каждого», — приводит слова члена исполкома ФФККР Владислава Глазкова «Урал пресс».

11 сентября фигуристы продемонстрируют короткие программы и ритм-танец. 12 сентября — произвольные.

14 мая стали известны участники сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/22.