Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут в Челябинске 11-12 сентября

13:19
Теги:

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут 11 и 12 сентября в Челябинске.

«У южноуральских зрителей появится уникальная возможность первыми увидеть новые программы наших фигуристов. Приятно, что федерация фигурного катания России выбрала Челябинск для проведения столь важного мероприятия в олимпийский сезон. Наши болельщики очень любят этот вид спорта, очень тепло принимают спортсменов и переживают за каждого», — приводит слова члена исполкома ФФККР Владислава Глазкова «Урал пресс».

11 сентября фигуристы продемонстрируют короткие программы и ритм-танец. 12 сентября — произвольные.

14 мая стали известны участники сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/22.

Дополнительная информация:

https://uralpress.ru/news/sport/v-chelyabinsk-snova-priedut-silneyshie-figuristy-rossii

Читайте также

Евро-2020: расписание и результаты матчей 23 июня, Португалия — Франция
«Последнее слово в вопросах по составу будет за мной». Руй Витория — о впечатлениях от «Спартака», трансферах и ошибке Зобнина на Евро
Плющенко о Черчесове: «Он молодец, к нему нет вопросов»
Роберто Карлос ответил на вопрос, кто выиграет Евро-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд