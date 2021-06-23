Команда Тутберидзе поздравила Трусову с днем рождения

Команда Этери Тутберидзе в Instagram поздравила с днем рождения двукратную чемпионку мира среди юниоров Александру Трусову. Фигуристке исполнилось 17 лет.

«С Днем рожденья, Саша, поздравляем,

Пусть в душе сияет солнца свет!

В жизни много счастья мы желаем,

А на льду — успехов и побед!» — говорится в сообщении.

Трусова перешла от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к Плющенко в мае 2020 года, но 1 мая нынешнего года Плющенко объявил о прекращении сотрудничества со спортсменкой, которая вернулась к Тутберидзе.

17-летняя Трусова является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы, а также двукратной чемпионкой мира среди юниоров.