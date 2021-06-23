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Команда Тутберидзе поздравила Трусову с днем рождения

09:52
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Команда Этери Тутберидзе в Instagram поздравила с днем рождения двукратную чемпионку мира среди юниоров Александру Трусову. Фигуристке исполнилось 17 лет.

«С Днем рожденья, Саша, поздравляем,
Пусть в душе сияет солнца свет!
В жизни много счастья мы желаем,
А на льду — успехов и побед!» — говорится в сообщении.

Трусова перешла от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к Плющенко в мае 2020 года, но 1 мая нынешнего года Плющенко объявил о прекращении сотрудничества со спортсменкой, которая вернулась к Тутберидзе.

17-летняя Трусова является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы, а также двукратной чемпионкой мира среди юниоров.

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