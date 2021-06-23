Команда Тутберидзе поздравила Трусову с днем рождения
09:52
Команда Этери Тутберидзе в Instagram поздравила с днем рождения двукратную чемпионку мира среди юниоров Александру Трусову. Фигуристке исполнилось 17 лет.
«С Днем рожденья, Саша, поздравляем,
Пусть в душе сияет солнца свет!
В жизни много счастья мы желаем,
А на льду — успехов и побед!» — говорится в сообщении.
Трусова перешла от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к Плющенко в мае 2020 года, но 1 мая нынешнего года Плющенко объявил о прекращении сотрудничества со спортсменкой, которая вернулась к Тутберидзе.
17-летняя Трусова является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы, а также двукратной чемпионкой мира среди юниоров.
Читайте также
Разгромы от Бельгии и Дании — это не только Черчесов, Семенов и Зобнин, а весь наш футбол. Рабинер — о сборной России на Евро-2020
4
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю