Источник: Медведева и Загитова не вошли в состав сборной России на олимпийский сезон
Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева, а также олимпийская чемпионка Алина Загитова не вошли в состав сборной России на сезон-2021/2022, информирует «Российская газета».
В 2022 году в Пекине пройдет зимняя Олимпиада.
Состав сборной России:
Женщины — Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова. Резерв — Алена Косторная, Елизавета Нугуманова.
Мужчины — Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко. Резерв — Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Даниелян.
Пары — Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов.
Танцы на льду — Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро.
Напомним, ранее был опубликован календарь международных соревнований на следующий сезон.
Дополнительная информация:
https://sportrg.ru/2021/05/13/figuristka-medvedeva-ne-voshla-v-sostav-sbornoj-rossii-na-olimpijskij-sezon.html
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю