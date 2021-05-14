Источник: Медведева и Загитова не вошли в состав сборной России на олимпийский сезон

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева, а также олимпийская чемпионка Алина Загитова не вошли в состав сборной России на сезон-2021/2022, информирует «Российская газета».

В 2022 году в Пекине пройдет зимняя Олимпиада.

Состав сборной России:

Женщины — Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова. Резерв — Алена Косторная, Елизавета Нугуманова.

Мужчины — Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко. Резерв — Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Даниелян.

Пары — Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

Танцы на льду — Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро.

Напомним, ранее был опубликован календарь международных соревнований на следующий сезон.