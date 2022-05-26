«Вау!» Дарья Усачева оценила фотографию Щербаковой

Дарья Усачева в соцсетях отреагировала на новое фото Анны Щербаковой

Российская фигуристка Дарья Усачева в соцсетях отреагировала на новые фотографии олимпийской чемпионки Анны Щербаковой. Ранее девушка опубликовала снимки, сделанные в парке.

«Ва-а-ау!» — написала Усачева в комментариях.

Недавно фигуристки вернулись из отдыха в Дубае, в котором отдыхали вместе с Алиной Загитовой.

Щербакова является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира. Усачева — серебряный призер этапа «Гран-при» Skate America 2021 и серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2020.