«Вау!» Дарья Усачева оценила фотографию Щербаковой
Дарья Усачева в соцсетях отреагировала на новое фото Анны Щербаковой
Российская фигуристка Дарья Усачева в соцсетях отреагировала на новые фотографии олимпийской чемпионки Анны Щербаковой. Ранее девушка опубликовала снимки, сделанные в парке.
«Ва-а-ау!» — написала Усачева в комментариях.
Недавно фигуристки вернулись из отдыха в Дубае, в котором отдыхали вместе с Алиной Загитовой.
Щербакова является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира. Усачева — серебряный призер этапа «Гран-при» Skate America 2021 и серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2020.
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