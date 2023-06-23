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Сегодня, 09:20

Константинова — о Губановой: «Настя — большая молодец. Я тоже думала о смене гражданства, но не было мотивации кататься»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Анастасия Губанова.
Фото Global Look Press

Участница чемпионатов мира и Европы Станислава Константинова в интервью «СЭ» прокомментировала победу экс-россиянки Анастасии Губановой на ЧЕ-2023 и высказалась насчет возможной смены гражданства до завершения карьеры.

«Настя — большая молодец. Самое главное при таком переходе — сохранить мотивацию. Не просто уезжать, убегая от проблем. А целенаправленно понимать, что ты пришел не просто попробовать, а работать в новой сборной несколько олимпийских циклов. Я же думала об этом, причем еще до того, как нас перестали допускать до соревнований. Но также понимала, что это очень длительный процесс, а я уже банально не выдерживаю. Да и мотивации не было кататься. Очень много находилось «но». И главным было то, что я уже сделала в спорте многое и вряд ли смогу лучше. Мой пик, он прошел, значит, наступил момент, чтобы закончить», — сказала Константинова.

Губанова перешла в сборную Грузии в 2020 году и стала участницей Олимпийских игр в Пекине 2022 года от этой страны.

Полное интервью со Станиславой Константиновой читайте на сайте «СЭ».

Фигурное катание
Анастасия Губанова
Станислава Константинова
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