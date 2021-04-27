Фигуристка Станислава Константинова в интервью «СЭ» рассказала о том, как уходила от тренера Валентины Чеботаревой в петербургской СШОР. Чеботарева работала с Константиновой с самого детства до прошлого года, когда спортсменка перешла в «Ангелы Плющенко».

— Я долго была в этом замкнутом круге, когда ты себя очень жестко держишь, диеты, дисциплина и тому подобное. И смещается фокус с результата тренировок на твой внешний вид и другие второстепенные вещи. Не то что я собой любуюсь и каждый сантиметр ноги меряю, просто начинается прямая зависимость от того, что ешь. Начинаешь зацикливаться на этом. И успехи в жизни, спорте — уже производная.

— Это же и была причина ухода от Валентины Чеботаревой?

— Частично. В какой-то мере меня это сломало. Я долго держалась. У меня была спокойная жизнь, всем была довольна, но в какой-то момент все пошло наперекосяк. Причем я четко помню, что это случилось в один момент, где-то в сезоне-2019/20. В этом подкошенном состоянии я прожила полгода, а потом поняла, что должна что-то менять. И произошел резкий рывок, спонтанный. Поняла, что не могу больше здесь быть. Просто накипело. Осознала, что тянусь ко дну и такими темпами спокойно уйду из спорта. А я так не хочу. Я хочу бороться за себя, свой талант, характер.

(Дмитрий Кузнецов)

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