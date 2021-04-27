Константинова рассказала о своих проблемах в «Ангелах Плющенко»: «Больше не хотелось себя мучить»

Фигуристка Станислава Константинова в интервью «СЭ» рассказала о моральных и физических сложностях во время выступлений за академию «Ангелы Плющенко». 20-летняя спортсменка тренировалась у Александра Волкова с весны до конца 2020 года, но затем перешла в «Москвич» к Виктории Буцаевой.

— После чемпионата России был момент, когда я взяла паузу и поняла, что не все гладко. Подошла к тренерам и сказала, что долго не протяну, слишком много энергии потрачено. Не хочу сейчас разбирать, что было правильно, что нет, просто больше не хотелось себя мучить. Я с удовольствием выступила в шоу Евгения Викторовича, хотя сильно болели ноги в коньках, было непривычно, но я очень старалась, мне безумно понравилось.

— А что произошло после шоу?

— Потом я отдохнула дня два, поняла, что делать мне нечего, а отдыхать не хочется. Позвонила Виктории Евгеньевне. Хороший человек и мой друг Адьян Питкеев сказал, что у меня должно с ней получиться — потому что она очень энергичная, классная. Она сказала честно: «Попробуем, приходи, ничего не обещаю. Помогу тебе, буду стараться, но давить и заставлять я тебя не собираюсь». У нее хороший подход — она не будет заставлять, здесь каждый сам за себя. Она дает задание, уже самому человеку решать, выполнять или нет. Очень дружелюбная атмосфера, тренеры улыбаются, приколы, обсуждения. Team Moskvich, короче.

Я переживала, как меня примут, потому что я долгое время контролировала себя 24 на 7. Вплоть до того, что считала, сколько побегать, пройти, съесть, не больше и не меньше определенной цифры. Дикий энтузиазм сменился деспотичностью к себе.

— Получается, вы пришли к тому же, от чего уходили.

— Даже хуже. В Питере у меня были результаты. Я всегда была дома со своей семьей, со мной работали люди, которые вели меня 10 лет. А в Москве... по сути я была никому не интересна, если нет результата. Что абсолютно естественно — только ты за себя в этом мире болеешь и родители, если по-честному. Никто не обязан меня поддерживать, я на тренировки прихожу как на работу.

(Дмитрий Кузнецов)

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