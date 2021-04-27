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Плющенко показал тренировку сына на Мальдивах, Губерниев отреагировал

09:08
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал новое видео с Мальдив. В ролике его сын Александр тренируется, прыгая со скакалкой.

«На отдыхе работаем с Саней! Двойные прыжки на скакалке! Часто задаваемый вопрос! Для чего они нужны и какая от них польза! Энергозатратность упражнения в разы выше — вы сжигаете гораздо больше калорий; Активно прокачиваются нижняя часть ног — ведь не так много упражнений на эту часть тела; Пожалуй, это одно из лучших упражнений на координацию — вы будете гораздо лучше понимать свое тело и управлять им», — написал Плющенко.

На пост отреагировал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Гномыч — кумирище», — написал журналист в комментариях.

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