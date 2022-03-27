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Сегодня, 21:58

Щербаковой вручили букет после Кубка Первого канала. Это сделал корреспондент «СЭ»

Журналист вручил букет цветов Анне Щербаковой после Кубка Первого канала
Иван Шитик
Корреспондент
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Журналист вручил букет цветов Анне Щербаковой.
Фото «СЭ»

Корреспондент «СЭ» вместе с другими журналистами поздравил российскую фигуристку Анну Щербакову с наступающим днем рождения. 28 марта олимпийской чемпионке-2022 исполняется 18 лет.

Анне пожелали закрыть все гештальты не только в спорте, но и в жизни, и подольше радовать прокатами на соревнованиях.

В общении с журналистами Щербакова допустила завершение карьеры по окончании сезона, увязав это с неопределенностью и «сумбурной ситуацией».

Щербакова также является трехкратной чемпионкой России и чемпионкой мира-2021.

Анна Щербакова
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