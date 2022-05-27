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Сегодня, 22:48

Фигурист Кондратюк призван для прохождения службы в спортивной роте ЦСКА

Анна Горшкова
Корреспондент
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Марк Кондратюк.
Фото cska.ru

Военный комиссариат Самарской области провел призыв спортсменов-военнослужащих для прохождения срочной службы в спортивной роте ЦСКА.

Как сообщает сайт ЦСКА, среди призывников есть представители 16 олимпийских видов спорта. Для прохождения службы призван олимпийский чемпион в командном турнире по фигурному катанию Марк Кондратюк.

Также среди призывников есть победитель Первенства мира по лыжным гонкам Александр Ившин, победитель Первенства мира в гребле на байдарках и каноэ Дмитрий Анисимов и победитель Первенства мира по биатлону Кирилл Бажин.

В ближайшую неделю новобранцы пройдут «курс молодого бойца» — 40 часов занятий по тактической, огневой и инженерной подготовке.

Источник: https://cska.ru/news/22927
Фигурное катание
Марк Кондратюк
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