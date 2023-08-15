Кондратюк на спор исполнил 10 тройных акселей подряд

Российский фигурист Марк Кондратюк поспорил с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко, что сможет исполнить 10 тройных акселей подряд.

Основным условием было, что 19-летний спортсмен должен был выполнить 10 тройных акселей, а максимальная пауза между прыжками должна быть не больше 15 секунд. Приз за выполнение составил 10 тысяч долларов.

«Мой спор на уникальный прыжковый контент с Марком Кондратюком в рамках нашего финального шоу «Щелкунчик» в Пекине. На кону 10 тысяч долларов. Смотрим, кто в итоге победил, ну и продолжение следует...» — написал Плющенко в своих социальных сетях.

С 4 по 6 августа команда Плющенко показывала ледовый спектакль «Лебединое озеро» на площадке Государственного дворца спорта в Пекине, а с 11 по 13 августа представила «Щелкунчик». В шоу принимают участие Марк Кондратюк, Александра Трусова, Софья Муравьева, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Софья Титова и Вероника Жилина.