Композитор Кирилл Рихтер ярко высказался о короткой программе российской фигуристки Камилы Валиевой. Спортсмена каталась под музыку In Memoriam.

«In Memoriam написана в память о всех тех близких людях, которых мы очень любили и которых, к сожалению, с нами нет. Каждый раз, когда я исполняю эту пьесу на концертах, то всегда прошу зрителей вспомнить людей, которые очень много значили для них. Это всегда очень трогательный момент.

Я посмотрел программу — это безупречное исполнение. Я доволен, хотя я редко бываю доволен», — передает слова Рихтера Первый канал.