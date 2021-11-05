Композитор Рихтер о прокате Валиевой: «Я посмотрел программу — это безупречное исполнение»
Композитор Рихтер высказался о короткой программе Камилы Валиевой на музыку In Memoriam
16:26
Композитор Кирилл Рихтер ярко высказался о короткой программе российской фигуристки Камилы Валиевой. Спортсмена каталась под музыку In Memoriam.
«In Memoriam написана в память о всех тех близких людях, которых мы очень любили и которых, к сожалению, с нами нет. Каждый раз, когда я исполняю эту пьесу на концертах, то всегда прошу зрителей вспомнить людей, которые очень много значили для них. Это всегда очень трогательный момент.
Я посмотрел программу — это безупречное исполнение. Я доволен, хотя я редко бываю доволен», — передает слова Рихтера Первый канал.
Дополнительная информация:
https://www.1tv.ru/sport/figurnoe-katanie-na-pervom/za-kadrom/prevyu-gran-pri-italii-sherbakova-aliev-stepanova-bukin-rihter
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