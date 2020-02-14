Известный комментатор Первого канала в интервью Первому каналу признался, что на чемпионате России в Красноярске с большим трепетом следил за выступлением Александры Трусовой, допустившей несколько ошибок в произвольной программе.

— Александра Трусова великолепна, когда прыгает все четверные, — сказал Бартон. — Алена Косторная и все ее возможности просто захватывают. И, конечно, мое сердце замерло, когда я увидел эмоции Трусовой после проката. Она так хотела показать всему миру, что может справиться со всеми четверными. Мне было очень жаль ее, но я таже понимаю, что для нее это был опыт. После этого она станет только лучше и сильнее.

На чемпионате страны 15-летняя Трусова стала третьей, как и позже на чемпионате Европы. Следующим стартом фигуристки станет чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 23 по 29 марта.