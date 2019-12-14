«Команда Тутберидзе» возмущена комментариями о Загитовой

В Instagram с названием команды известного российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе (teamtutberidze_) появился пост, посвященный олимпийской чемпионке-2018 Алине Загитовой. В пятницу, 13 декабря, 17-летняя спортсменка объявила о решении приостановить карьеру.

На этот аккаунт подписаны Тутберидзе и четыре ее звездные воспитанницы (Загитова, Трусова, Щербакова и Косторная). Данный пост лайкнул хореограф группы Даниил Глейхенгауз, а также сама тренер.

— Уважаемые любители и доброжелатели фигурного катания. Почитав, на досуге ваши многочисленные интервью и комментарии, решили к вам обратиться. Уважайте решение величайшей спортсменки и труд всего тренерского штаба, который привел Алину Загитову и других спортсменов к результатам, которыми они будут гордиться всю свою жизнь. Уважаемая Татьяна Анатольевна Тарасова, за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины, вы так много ее критиковали. Наверное, из-за огромной любви. В таком случае, остальным нашим спортсменам очень хочется пожелать немного меньше вашей любви и заботы. Евгений Плющенко, вас на данный момент тренером никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов, только лишь мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы не пытались унизить нас в ее глазах. Желаем вам воспитать хотя бы одного своего спортсмена. Правда, для этого нужно посещать тренировочный процесс. Желаем всем добра и здоровья. Тренерский штаб Тутберидзе ТГД, — говорится в сообщении.