Команда Щербаковой лидирует после ритм-танца на Кубке Первого канала
Команда «Красная машина», капитаном которой является олимпийская чемпионка Анна Щербакова, выиграла ритм-танец на Кубке Первого канала.
В этом виде выступало всего два дуэта — чемпионы Европы и мира Виктория Синицина/Никита Кацалапов («Красная машина») и двукратные чемпионы России Александра Степанова/Иван Букин («Время первых», капитан — Марк Кондратюк).
Результаты ритм-танца
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов — 93,48 (10 очков)
2. Александра Степанова/Иван Букин — 89,97 (9)
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