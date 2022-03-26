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Сегодня, 17:38

Команда Щербаковой лидирует после ритм-танца на Кубке Первого канала

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Команда «Красная машина», капитаном которой является олимпийская чемпионка Анна Щербакова, выиграла ритм-танец на Кубке Первого канала.

В этом виде выступало всего два дуэта — чемпионы Европы и мира Виктория Синицина/Никита Кацалапов («Красная машина») и двукратные чемпионы России Александра Степанова/Иван Букин («Время первых», капитан — Марк Кондратюк).

Результаты ритм-танца

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов — 93,48 (10 очков)

2. Александра Степанова/Иван Букин — 89,97 (9)

Фигурное катание
Анна Щербакова
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