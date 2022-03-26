Команда Щербаковой лидирует после ритм-танца на Кубке Первого канала

Команда «Красная машина», капитаном которой является олимпийская чемпионка Анна Щербакова, выиграла ритм-танец на Кубке Первого канала.

В этом виде выступало всего два дуэта — чемпионы Европы и мира Виктория Синицина/Никита Кацалапов («Красная машина») и двукратные чемпионы России Александра Степанова/Иван Букин («Время первых», капитан — Марк Кондратюк).

Результаты ритм-танца

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов — 93,48 (10 очков)

2. Александра Степанова/Иван Букин — 89,97 (9)