Трехкратный чемпион России Михаил Коляда рассказал, как изменились его тренировки после перехода к Алексею Мишину. До текущего сезона фигурист тренировался у Валентины Чеботаревой.

— Сложно было приноровиться к новой системе тренировок?

— Я очень старался, потому что прекрасно понимал, что если, перейдя к новому тренеру, буду делать все по-старому, смысл перехода теряется. Я просто доверился, и Алексей Николаевич очень грамотно подводил к каждому из этапов в этом году. Потому что каждое соревнование — это этап подготовки к чему-то большему, — приводит ФФККР слова Коляды.

— В этом и заключается искусство тренера, грамотно подвести спортсмена к старту.

— Согласен. Тем более, у Алексея Николаевича было гораздо больше опыта по возвращению спортсменов, чем у меня самого. Как это правильнее сформулировать: то есть он людей восстанавливал гораздо чаще, чем я сам себя. Костнер, Лиза, Женя Плющенко... Каждый раз он «реанимировал» спортсменов и поднимал.

— Начав работать с Мишиным, в какой степени приходилось наступать на «горло собственной песне», поскольку ты уже сложившийся спортсмен? По умолчанию решил, что ради результата буду делать все, что говорят?

— Да, по умолчанию. Перед тем как перейти в группу Алексея Николаевича, у нас состоялся с ним разговор, и я перед этим разговором дал сам себе ответ на все вопросы, для чего я это делаю, зачем, почему и как. И когда Алексей Николаевич спрашивал, я еще раз в этом убедился, все озвучил. У меня в голове сложилась четкая установка, что все -- назад пути нет и какой смысл было что-то менять, если делать все так же, как делал 20 лет.

— Наверное, твой приход в группу стал для Алексея Николаевича тоже своего рода вызовом?

— Я не могу за него ответить. Я вижу, что он как-то приободрился, хотя Алексей Николаевич — человек очень энергичный. Мне очень кайфово выходить на тренировки. Я понимаю, что даже, когда тяжело, усталый возвращаюсь домой, все равно нахожу в себе силы дальше работать.

25-летний Коляда стал трехкратным чемпионом России, набрав 296,15 балла по итогам короткой и произвольной программ. Фигурист обогнал ставшего вторым Макара Игнатова на 30,78 балла.