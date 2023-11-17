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Сегодня, 11:34

Коган — о Туктамышевой: «Грустно, когда такие фигуристки ставят карьеру на паузу»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган в комментарии для «СЭ» высказался о решении Елизаветы Туктамышевой приостановить карьеру.

«Конечно, грустно, когда такие фигуристки ставят карьеру на паузу. Тем более что Лиза персонально заслуживает самых высоких слов уважения и благодарности за то время, когда она достигала много-много целей и результатов. Но это говорит о том, что каждый спортсмен принимает решение сам. Поэтому можем пожелать ей только удачи», — сказал Коган «СЭ».

22 октября Туктамышева объявила о том, что ставит профессиональную карьеру на паузу. Однако спортсменка намерена продолжить кататься и выступать в ледовых шоу. 26-летняя Туктамышева является чемпионкой мира и Европы.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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