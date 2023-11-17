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Сегодня, 11:04

Загитова рассказала, что лично придумывала свою коллекцию одежды

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказалась о создании собственной коллекции одежды.

«Честно признаться, мысль сделать собственный бренд пришла в голову давно. И реализовывать ее мы начали еще два года назад. На удивление сложнее всего оказалось подобрать нужную ткань. Требовалось, чтобы наши вещи было приятно носить, чтобы телу в них было комфортно. В итоге абсолютно вся ткань у нас натуральная. Тем самым мы также попытались не вредить экологии. Непросто было и наносить принт Масару. Придумывала все лично. К слову, ткани тоже подбирала сама, как и цвет одежды. Следила даже за процессом пошива», — приводит слова Загитовой RT.

21-летняя спортсменка является олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой Европы (2018) и мира (2019). В конце 2019 года она приостановила карьеру.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1232292-zagitova-kollekciya-odezhdy
Фигурное катание
Алина Загитова
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