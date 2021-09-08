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Кихира будет готовиться к Олимпиаде с бывшим тренером Медведевой

07:45
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Японская фигуристка Рика Кихира переехала в Канаду и будет тренироваться с Брайаном Орсером, информирует Nikkan Sports.

«Я очень рада, что буду готовиться к зимним Олимпийским играм в Пекине под руководством тренера Брайана Орсера, который воспитал многих ведущих фигуристов. Кроме того, крикетный клуб Торонто, который будет местом тренировок, является отличным местом со всеми удобствами», — сказала Кихира.

Напомним, ранее Кихира работала с японским тренером Миэ Хамада, с которым она рассталась из-за разногласий по поводу методов тренировок.

Орсер тренировал двукратного олимпийского чемпиона японца Юдзуру Ханю. Кроме того, под его руководством какое-то время тренировалась серебряный призер Олимпиады, россиянка Евгения Медведева.

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Роман Шишов все материалы автора

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