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Москвина рассказала, чем планирует заниматься после Олимпиады в Пекине

15:16
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала, чем планирует заниматься после Олимпиады в Пекине.

«В первую очередь я хочу сохранить здоровье не только физическое, но и эмоциональное. После 2022 года я хотела бы заняться другой деятельностью — может быть, консультировать спортсменов, написать книгу, участвовать в работе на благо общества.

Есть много вариантов, но сейчас моя главная цель — подготовить спортсменов в хорошем расположении духа к самому важному соревнованию в их жизни», — приводит слова Москвиной International Figure Skating.

Под руководством Москвиной к Олимпиаде готовятся чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский и чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.

Дополнительная информация:

https://www.ifsmagazine.com/tamara-moskvina-a-lifetime-of-achievements/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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