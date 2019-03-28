Капитаном сборной России станет Никита Кацалапов

Как стало известно "СЭ", капитаном сборной России на командном турнире ISU World Team Trophy, который пройдет в японской Фукуоке 11 – 14 апреля, будет танцор Никита Кацалапов. В дуэте с Викторией Синициной Кацалапов в нынешнем сезоне стал чемпионом страны, завоевал серебро чемпионата мира и финала "Гран-при". В 2014 году Никита в дуэте с Еленой Ильиных​ завоевал титул олимпийского чемпиона в командных соревнованиях.

Ранее звучали предложения назначить капитаном Елизавету Туктамышеву. Глава федерации фигурного катания России Александр Горшков сегодня заявил "СЭ", что решение по капитанству уже принято, но пока озвучивать его рано.

Вся заявка российской команды на ISU World Team Trophy выглядит так:

Мужчины: Михаил Коляда, Александр Самарин.

Женщины: Софья Самодурова, Елизавета Туктамышева.

Пары: Наталья Забияко / Александр Энберт.

Танцы: Виктория Синицина / Никита Кацалапов. (Дмитрий Сомов)

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