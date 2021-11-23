Канадский хореограф поздравила Медведеву с днем рождения

Канадский хореограф Ше-Линн Бурн трогательно поздравила российскую фигуристку Евгению Медведеву с прошедшим днем рождения. Поклонники показали видеообращение Бурн на встрече с фигуристкой в честь праздника.

— Я тебе отправляю большие обнимашки в этот особенный день. А он реально особенный, потому что ты просто подарок для этого мира. Я очень благодарна за проведенное вместе время и возможность тебя узнать и работать вместе. Ты как солнце. И мне очень нравится то, что ты делаешь в последнее время, я успела захватить краем глаза, это очень круто наблюдать, как ты расцветаешь в разных направлениях, катании и сверх того. Желаю тебе всяческой удачи, успехов и еще больше открытий и сюрпризов. Люблю тебя! — сказала Бурн.