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Канадский хореограф поздравила Медведеву с днем рождения

Канадский хореограф поздравила Медведеву с днем рождения: «Ты — подарок для этого мира»
21:04
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Канадский хореограф Ше-Линн Бурн трогательно поздравила российскую фигуристку Евгению Медведеву с прошедшим днем рождения. Поклонники показали видеообращение Бурн на встрече с фигуристкой в честь праздника.

— Я тебе отправляю большие обнимашки в этот особенный день. А он реально особенный, потому что ты просто подарок для этого мира. Я очень благодарна за проведенное вместе время и возможность тебя узнать и работать вместе. Ты как солнце. И мне очень нравится то, что ты делаешь в последнее время, я успела захватить краем глаза, это очень круто наблюдать, как ты расцветаешь в разных направлениях, катании и сверх того. Желаю тебе всяческой удачи, успехов и еще больше открытий и сюрпризов. Люблю тебя! — сказала Бурн.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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