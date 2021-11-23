«Всё, что меня тянуло вниз, назад, в прошлое, я отпустила». Медведева заявила фанатам, что стала по-настоящему счастливой

Российская фигуристка Евгения Медведева на встрече с болельщиками после съемок «Ледникового периода» после поздравлений с днем рождения обратилась к присутствующим с речью.

— Здесь уже прозвучала фраза, что Женя не соревнуется уже два года. Казалось бы, по сравнению с жизнью два года — это ничто. Мне было 20, сейчас мне 22, период вроде бы совсем маленький. Но для спортивной карьеры это капец какой огромный отрезок времени. Знаю, что очень многие переживали, что вот, сейчас Женя перестанет соревноваться и ее мало что будет связывать с фигурным катанием, боялись, что я пропаду, что меня станет меньше. В медиапространстве. Но в итоге оказалось, что меня в 350 раз больше. (Смеется.)

И честно, я делаю максимум для этого, потому что знаю, что вы следите, ждете, радуетесь новым проектам, фотографиям, господи, даже тиктокам новым. Я чувствую, что я нужна, что меня любят. И это настолько круто и здорово! Это помогает мне не сворачивать с пути. Да, я устаю, у меня какое-то огромное количество съемок, проектов, которые нужно отрабатывать. Иногда они пересекаются, и я спать не успеваю. Но настолько счастливой я себя никогда не чувствовала — насколько я счастлива последние полгода.

Я проработала все свои проблемы, все, что меня тянуло вниз, назад, в прошлое, я отпустила. И наверное, это для меня самый большой подарок, что у меня нет балласта прошлого и он меня не держит. То, что я его отпустила, помогает мне быть счастливой, свободной и двигаться вперед. Я постараюсь сделать, чтобы из вида не пропасть. (Смеется.) Я с вами! Такие дела. Люблю вас очень сильно, — передает слова Медведевой корреспондент «СЭ» с места событий.