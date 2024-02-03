Канадцы Стеллато-Дудек и Дешам победили на чемпионате четырех континентов

Канадцы Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам стали победителями чемпионата четырех континентов в Шанхае (Китай) среди пар.

Дуэт набрал 129,32 балла за произвольную программу (сумма по итогам двух прокатов — 198,90). Второе место заняли японцы Рику Миура и Рюичи Кихара — 125,16 (в сумме — 190,77).

Пара из США Элли Кам Дэнни О`Ши стали бронзовыми призерами — 126,56 балла (в сумме — 187,28).

Чемпионат четырех континентов

Шанхай, Китай

Пары

Итоговое положение

1. Деанна Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада) — 198,80

2. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония) — 190,77

3. Элли Кам — Дэнни О`Ши (США) — 187,28

4. Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) — 183,83

5. Лиа Перейра — Трент Мишо (Канада) — 182,05