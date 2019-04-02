"Как погодка?" Солнечная Медведева позирует на фоне сакуры

Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась новой фотографией в своем Инстаграме. На снимке спортсменка позирует на фоне цветущей сакуры и интересуется, какая погода в городах ее подписчиков.

– Какая погода в вашем городе? – написала Медведева.

Напомним, что спортсменка последние дни находилась в Японии, где принимала участие в ледовом шоу Stars on ice в Японии. Мероприятие проходило с 29 по 31 марта.

В текущем сезоне фигуристка не смогла отобраться в финал "Гран-при". Также спортсменка заняла 7-е место на чемпионате России-2019 в Саранске и не смогла отобраться на чемпионат Европы. Затем она стала победителем финала Кубка России и была включена в состав сборной России на чемпионат мира в японской Сайтаме. Там Медведева стала бронзовым призером.

Напомним, что в понедельник, 1-го апреля, заслуженный тренер России Этери Тутберидзе, у которой Медведева тренировалась до лета 2018 года, в разговоре с одним из самых знаменитых журналистов страны Владимиром Познером рассказала, почему фигуристка решила уйти от нее. По ее мнению, жесткость сыграла свою роль.

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