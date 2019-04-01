Тутберидзе ответила на вопрос о патриотизме в ситуации Медведевой и Орсера

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе с 13 лет воспитывает в своих ученицах дух патриотизма, призналась российская специалистка в эфире передачи "Первого канала" "Познер".

– Патриотизм в ситуации Евгении Медведевой и Брайана Орсера? У канадцев другая система – кто платит, тех и тренируют. Я стараюсь своих спортсменов приучить с момента, когда им по 13 лет. Нельзя говорить: "Я не хочу сегодня приходить на тренировку". Посмотри на карту, взгляни на размер России. Если ты выйдешь на международных соревнованиях, где у тебя на спине будет написано "Russia", и ты тогда скажешь – "не сегодня"? – сказала Тутберидзе.

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