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Сегодня, 19:23

Новицкий удивлен новости о распаде пары Кагановская — Ангелопол

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Чемпион Европы 2009 года в танцах на льду Сергей Новицкий высказал мнение о распаде танцевального дуэта Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол.

«Очень удивлен, что ребята пошли на такой шаг. Могу только посетовать, что мы потеряли самобытную, яркую пару. О причинах думать можно что угодно, но реальность порой оказывается совершенно иной. Вариантов множество: например, взаимное недопонимание работы друг друга, разные подходы к тренировочному процессу, разные взгляды на то, что они делают. Это могло послужить точкой. Люди поняли, что не хотят больше работать вместе. Такие события не происходят одномоментно. Значит, проблемы долго накапливались, а теперь произошел срыв», — приводит слова Новицкого RT.

Кагановская и Ангелопол были призерами юниорских этапов «Гран-при ISU». В прошлом сезоне ученики Анжелики Крыловой выиграли финал «Гран-при России».

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1196615-novickii-kaganovskaya-angelopol
Фигурное катание
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