Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 18:50

Москвина: «Цель любого спортивного соревнования — результат, а не эксперимент»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина заявила, что целью любого спортивного соревнования является результат.

«Цель любого спортивного соревнования — результат, а не эксперимент. Я с удовольствием и большим интересом наблюдала, например, за тем, как экспериментируют в своих программах Даша Павлюченко и Денис Ходыкин. Даже написала их хореографу Бетине Поповой — выразила свое восхищение по этому поводу. Но тут нужно понимать: победу всегда определяет целый комплекс составляющих, а не одна, пусть даже очень выдающаяся, черта.

Сейчас же никто не рассуждает, насколько современными или, напротив, несовременными были постановки Елены Валовой и Олега Васильева или Натальи Мишкутенок и Артура Дмитриева. Все помнят лишь то, что они были чемпионами. Замечу еще, что в правилах соревнований — в той части, что предназначена для судей, нет такого критерия «программа». Поэтому мы говорим сейчас о чисто субъективной оценке. Успешная программа — прежде всего та, что выполнена без ошибок», — сказала Москвина в интервью RT.

19 октября Президент МОК Томас Бах во время выступления на ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Сеуле призвал международные федерации и дальше не пускать сборные России на соревнования.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1075788-moskvina-cel-sorevnovaniya-rezultat
Тамара Москвина
0
Читайте также
Овечкин набрал 3 очка в матче НХЛ с «Сент-Луисом»
Мама заставила своих детей не драться друг против друга в НХЛ. История хоккейной семьи Ткачак
МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за реакции Москвы на приговор по делу MH17
Минобороны РФ заявило о намеренном убийстве ВСУ более 10 российских пленных
Исполнившей нацистский гимн «Миссис Крым» отказали в гражданстве РФ
Что нужно знать о цифровых технологиях
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев ответил Тарасовой: «Хватить плакаться и завидовать. Нужно учиться и работать»

«Боевое ранение». Загитова повредила руку на тренировке по кикбоксингу
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости