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2 марта, 18:48

Туктамышева: «Атмосфера на Кубке Первого канала потрясающая, очень веселая, дружная»

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Чемпионка мира Елизавета Туктамышева, капитан команды красных на Кубке Первого канала, поделилась эмоциями от первого дня турнира.

«Атмосфера потрясающая, очень веселая, дружная и очень волнительная. Первый день получился насыщенным, я выплеснула все эмоции, которые у меня были, и сижу полностью опустошенная. Мы завтра настроены на борьбу, у нас отличный состав. Надеюсь, что завтра будет не менее интересный день.

Как новый формат? Очень интересно, мне понравилась суета, организация, кто каким должен катать. Сидели вместе с командой, принимали решение сообща. Сегодня раскладывали эстафету, потому что очень важно было поставить правильного человека. Столько я не думала очень давно, не принимала столько решений. Очень волнительно было и интересно. Благодарна, что Первый канал придумал такие соревнования, это добавляет еще больше азарта и зрителям, и спортсменам, столько эмоций давно уже не получала от соревнований. Обожаю эстафеты, это очень круто», — сказала Туктамышева.

Команда Туктамышевой занимает третье место. Лидирует после первого дня турнира команда Анны Щербаковой, второй идет команда Алины Загитовой.

 
Владимир Морозов и&nbsp;Евгения Тарасова выступают на&nbsp;Кубке Первого канала. Кубок Первого канала по фигурному катанию-2024: основная информация

 

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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