Туктамышева: «Атмосфера на Кубке Первого канала потрясающая, очень веселая, дружная»

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева, капитан команды красных на Кубке Первого канала, поделилась эмоциями от первого дня турнира.

«Атмосфера потрясающая, очень веселая, дружная и очень волнительная. Первый день получился насыщенным, я выплеснула все эмоции, которые у меня были, и сижу полностью опустошенная. Мы завтра настроены на борьбу, у нас отличный состав. Надеюсь, что завтра будет не менее интересный день.

Как новый формат? Очень интересно, мне понравилась суета, организация, кто каким должен катать. Сидели вместе с командой, принимали решение сообща. Сегодня раскладывали эстафету, потому что очень важно было поставить правильного человека. Столько я не думала очень давно, не принимала столько решений. Очень волнительно было и интересно. Благодарна, что Первый канал придумал такие соревнования, это добавляет еще больше азарта и зрителям, и спортсменам, столько эмоций давно уже не получала от соревнований. Обожаю эстафеты, это очень круто», — сказала Туктамышева.

Команда Туктамышевой занимает третье место. Лидирует после первого дня турнира команда Анны Щербаковой, второй идет команда Алины Загитовой.