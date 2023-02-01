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Сегодня, 19:08

Итальянская федерация прокомментировала слухи о смене гражданства ученицы Тутберидзе Хромых

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Майя Хромых.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Пресс-служба Федерации ледовых видов спорта в ответ на запрос «СЭ» прокомментировала тиражируемую в соцсетях новость о планах 16-летней фигуристки «Хрустального» Майи Хромых сменить спортивное гражданство на итальянское.

По словам пресс-атташе федерации Давиде Маростика, подобный переход не планировался и не обсуждался:

— Федерация не осведомлена о переходе, и никто со стороны итальянской федерации никогда не говорил с Майей Хромых или ее представителями.

Федерация ледовых видов спорта Италии совершенно не заинтересована в запросе перехода и освобождения (Со стороны действующей федерации, в данном случае — России. — Прим. «СЭ») иностранных спортсменов, которые никак не связаны с Италией и/или нашей федерацией, — ответил Маростика «СЭ».

Хромых — победительница юниорского финала Кубка России-2019, призерка этапов юниорского и взрослого Гран-при. На последнем чемпионате России заняла седьмое место, но с марта 2022 года в соревнованиях не участвовала.

Фигурное катание
Майя Хромых
Этери Тутберидзе
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