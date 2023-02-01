Фигуристка Туктамышева возобновила тренировки после болезни

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева приступила к тренировкам после болезни, о чем сообщил ее тренер Татьяна Мишина.

«Лиза уже вышла, готовится к финалу «Гран-при России», — сказала Мишина ТАСС.

Туктамышева и чемпион России Евгений Семененко пропустили чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию, проходивший с 28 по 29 января, из-за болезни.

«Женя Семененко еще болеет пока, такая, видимо, инфекция попалась. Не могу сказать, какая динамика, пока болеет», — добавила Мишина.

Финал «Гран-при России» пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 5 марта.