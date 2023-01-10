Источник: Костомарову делают экстренную процедуру ЭКМО в больнице в Коммунарке

Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову делают процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО в больнице в Коммунарке.

«В начале шестого Костомарова привезли в «Коммунарку». Сейчас он на ЭКМО. Не ковид», — приводит РИА «Новости» слова источника, близкого к ситуации.

Сегодня, 10 января, Костомарова доставили в реанимацию с пневмонией. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Позже «СЭ» стало известно, что фигуриста перевели в больницу в Коммунарке.

Костомарову 45 лет, он является олимпийским чемпионом 2006 года, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.