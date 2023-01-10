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Сегодня, 18:49

Источник: Костомарову делают экстренную процедуру ЭКМО в больнице в Коммунарке

Алина Савинова
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Роман Костомаров.
Фото Global Look Press

Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову делают процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО в больнице в Коммунарке.

«В начале шестого Костомарова привезли в «Коммунарку». Сейчас он на ЭКМО. Не ковид», — приводит РИА «Новости» слова источника, близкого к ситуации.

Сегодня, 10 января, Костомарова доставили в реанимацию с пневмонией. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Позже «СЭ» стало известно, что фигуриста перевели в больницу в Коммунарке.

Костомарову 45 лет, он является олимпийским чемпионом 2006 года, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230110/kostomarov-1843967664.html
Фигурное катание
Роман Костомаров
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