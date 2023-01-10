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Сегодня, 17:59

Энберт считает, что у Щербаковой есть шанс победить на премии ISU Skating Awards

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане по фигурному катанию Александр Энберт поделился ожиданиями от итогов премии ISU Skating Awards «Самый ценный фигурист».

«У Анны точно есть шансы победить: она внесла вклад в мировое фигурное катание ничуть не меньший, чем все остальные номинанты. Я не знаю, по каким критериям будут решать, кто самый ценный фигурист, но шансы на победу есть. Надеюсь, что решение будет приниматься не предвзято, а по честным критериям. Я их не знаю, шансы оценить не могу, но для меня Анна — самый ценный фигурист из всех, кого вы назвали», — приводит слова Энберта «Газета.Ru».

Церемония вручения премии ISU Skating Awards пройдет 5 февраля 2023 года в Цюрихе (Швейцария).

Помимо Анны Щербаковой за победу в этой номинации борются американец Нэйтан Чен, китайская спортивная пара Суй Вэньцзин и Хань Цун и французский дуэт в танцах на льду Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/01/10/19452169.shtml?updated
Фигурное катание
Александр Энберт
Анна Щербакова
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