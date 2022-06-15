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Сегодня, 17:52

Роднина — о составе сборной России по фигурному катанию: «Для нас жизнь продолжается»

Роднина положительно отреагировала на публикацию состава сборной России по фигурному катанию
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Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на публикацию состава сборной России по фигурному катанию на сезон-2022/23.

«Мне нравится, что составы делаются, хотя разрешения участвовать в международных соревнованиях до конца этого года у нас нет. Но для нас жизнь продолжается», — сказала Роднина корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

В состав женщин-одиночниц вошли: Камила Валиева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова. В резерве — Алена Косторная, Дарья Усачева, Майя Хромых.

Федерация фигурного катания России (ФФККР) планирует провести открытые контрольные прокаты сборной России в конце сентября в Москве.

Фигурное катание
Ирина Роднина
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