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Сегодня, 17:04

19-летняя Самодурова прокомментировала попадание в тренерский состав сборной России

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
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Российская фигуристка и тренер чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова прокомментировала «СЭ» включение в тренерский состав сборной России. Он был опубликован на сайте Министерства спорта.

— Я в шоке, — ответила Самодурова, узнав от корреспондента «СЭ» новость о попадании в сборную.

Самодуровой 19 лет, она самый молодой тренер в списке. В мае подопечная Алексея Мишина объявила о завершении карьеры и начала работать в группе наставника.

Фигурное катание
Софья Самодурова
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