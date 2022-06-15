19-летняя Самодурова прокомментировала попадание в тренерский состав сборной России

Российская фигуристка и тренер чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова прокомментировала «СЭ» включение в тренерский состав сборной России. Он был опубликован на сайте Министерства спорта.

— Я в шоке, — ответила Самодурова, узнав от корреспондента «СЭ» новость о попадании в сборную.

Самодуровой 19 лет, она самый молодой тренер в списке. В мае подопечная Алексея Мишина объявила о завершении карьеры и начала работать в группе наставника.