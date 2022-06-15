Валиева вошла в состав сборной России по фигурному катанию на следующий сезон, Косторная — в запасе
Опубликован состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2022/23. Соответствующий документ опубликован на сайта Министерства спорта РФ.
Женщины: Камила Валиева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова.
Резерв: Алена Косторная, Дарья Усачева, Майя Хромых.
Мужчины: Петр Гуменник, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.
Резерв: Дмитрий Алиев, Алексей Ерохов, Макар Игнатов.
Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Карина Акопова/Никита Рахманин.
Резерв: Ясмина Кадырова/Валерий Колесов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук
Танцы на льду: Аннабель Морозов/Девид Нарижный, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Ирина Хавронина/Дарио Чиризано.
Резерв: Софья Тютюнина/Андрей Багин, Елизавета Шанаева, Александр Шустицкий.
Федерация фигурного катания России (ФФККР) планирует провести открытые контрольные прокаты сборной России в конце сентября в Москве.