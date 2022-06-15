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Мишин отреагировал на попадание 19-летней Самодуровой в тренерский состав сборной России

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин отреагировал на попадание Софьи Самодуровой в тренерский состав сборной России на сезон-2022/23.

Ранее она сама прокомментировал попадание в список тренеров национальной команды.

«Когда Российский футбольный союз назначает тренера сборной команды, им не приходится что-то объяснять, доказывать, приводить какие-то рейтинги. Наша федерация имеет такое же право. Гарантирована ли Соне успешная тренерская карьера? Не знаю, но надежда у меня есть», — приводит слова Мишина ТАСС.

Самодуровой 19 лет, она самый молодой тренер в списке. В мае подопечная Алексея Мишина объявила о завершении карьеры и начала работать в группе наставника.

Источник: https://tass.ru/sport/14920781
Фигурное катание
Алексей Мишин (фигурное катание)
Софья Самодурова
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