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«Делать сложнейшие элементы в свете софитов — безграмотность». Роднина — о падении Семененко на шоу Плющенко

Роднина назвала безграмотностью выполнение сложных элементов Семененко на шоу Плющенко
Роман Шишов
,  
Владислав Флегонтов
Читать «СЭ» в
Евгений Семененко.
Фото Дарья Исаева., «СЭ»

Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказала, почему фигурист Евгений Семененко упал во время прыжка на шоу Евгения Плющенко.

«На показательных выступлениях фигуристы стараются откатать и попробовать какие-то новые элементы. Мне кажется, это неправильно: в конце сезона на показательных делать сложнейшие элементы в свете софитов... Это безграмотность. Не знаю, как это назвать. Но я бы на такое не пошла. Софиты отвлекают, это совсем другая история катания. Не знаю, чье это решение. Наверное, так решил наставник. Но такие вещи нужно контролировать», — сказала Роднина «СЭ»

Шоу «Союз чемпионов» 16 апреля в Санкт-Петербурге было прервано на несколько минут из-за жесточайшего падения Евгения Семененко. Семененко оказали первую помощь, позже фигуриста увезли с арены на носилках под аплодисменты. Конец сезона... И делать такие сложные элементы в софитах. Ну что тут сказать? Что такое сотрясение мозга, я знаю. Это травма, которая будет сказываться много лет.

Евгений Семененко
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