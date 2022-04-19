Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказала, почему фигурист Евгений Семененко упал во время прыжка на шоу Евгения Плющенко.

«На показательных выступлениях фигуристы стараются откатать и попробовать какие-то новые элементы. Мне кажется, это неправильно: в конце сезона на показательных делать сложнейшие элементы в свете софитов... Это безграмотность. Не знаю, как это назвать. Но я бы на такое не пошла. Софиты отвлекают, это совсем другая история катания. Не знаю, чье это решение. Наверное, так решил наставник. Но такие вещи нужно контролировать», — сказала Роднина «СЭ»

Шоу «Союз чемпионов» 16 апреля в Санкт-Петербурге было прервано на несколько минут из-за жесточайшего падения Евгения Семененко. Семененко оказали первую помощь, позже фигуриста увезли с арены на носилках под аплодисменты. Конец сезона... И делать такие сложные элементы в софитах. Ну что тут сказать? Что такое сотрясение мозга, я знаю. Это травма, которая будет сказываться много лет.