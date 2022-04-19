Бутырская считает, что Трусова может сделать пятерной прыжок

Чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы Мария Бутырская высказалась о желании Александры Трусовой выучить пятерной прыжок.

«Зная характер Саши, можно и в пятерной поверить, — приводит слова Бутырской Sport24. — Мне сложно говорить о запасе ее четверных прыжков. Одно дело — видеть движения фигуриста на экране телевизора, а другое — наблюдать за ним вживую.

У Трусовой сильный характер. Аксель сложен по технике, Саше он никак не покоряется, а четверные прыжки даются легче. Саша — как пример этого.

Но Трусова может сделать пятерной. Она маленькая и худенькая. Физические данные позволяют прыгать и совершенствоваться. Это будет круто! Время идет. И чем раньше она научится этому элементу, тем раньше мы его увидим. Дальше будет тяжелее. Если не увидим попытку Трусовой в ближайшее время, то потом не увидим и вовсе.

Есть вспомогательные тренажеры, которые могут ей помочь. Но самое главное, что Саша любит и не боится прыгать — это очень важно для самих прыжков. Они покоряются теми, кто любит их делать!»

На Олимпиаде-2022 в Пекине 17-летняя Трусова стала первой фигуристкой, которая сделала пять четверных прыжков в одной программе.