Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о желании Александры Трусовой выучить пятерной прыжок.

«Заявить — не сделать! Если она в катании больше ничего улучшить не может, то ей нужно накручивать обороты. Хотя в женском фигурном катании есть и другие интересы. У Саши кроме прыжков есть что улучшить. А вообще, Трусова — отчаянная девушка. Выучить прыжок в пять оборотов — это в ее стиле», — сказала Роднина «СЭ»

На Олимпиаде-2022 в Пекине 17-летняя Трусова стала первой фигуристкой, которая сделала пять четверных прыжков в одной программе.

Трусова является серебряным призером зимних Олимпийских игр-2022, бронзовым призером чемпионата мира и двукратным бронзовым призером чемпионата Европы.