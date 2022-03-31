Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова Щербаковой о желании продолжить спортивную карьеру.

«Наличие титулов , в том числе звание олимпийской чемпионки, не должно мешать продолжению карьеры. Но если у нас олимпийские чемпионки — однодневки, то это другое... Никогда наличие титулов не должно мешать спортивной карьере. Если есть возможность , конечно, продолжать. Это и физическая составляющая, и психология должна быть в порядке. Посмотрим, что будет дальше с Щербаковой», — сказала Роднина «СЭ».

18-летняя Щербакова — олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию.

27 марта после Кубка Первого канала спортсменка не исключила, что может завершить карьеру по окончании сезона. Сегодня фигуристка заявила, что будет продолжать выступления.