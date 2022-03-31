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Сегодня, 14:38

«Звание олимпийской чемпионки не должно мешать карьере». Роднина — о заявлении Щербаковой

Роднина отреагировала на слова Щербаковой о желании продолжить спортивную карьеру
Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова Щербаковой о желании продолжить спортивную карьеру.

«Наличие титулов , в том числе звание олимпийской чемпионки, не должно мешать продолжению карьеры. Но если у нас олимпийские чемпионки — однодневки, то это другое... Никогда наличие титулов не должно мешать спортивной карьере. Если есть возможность , конечно, продолжать. Это и физическая составляющая, и психология должна быть в порядке. Посмотрим, что будет дальше с Щербаковой», — сказала Роднина «СЭ».

18-летняя Щербакова — олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию.

27 марта после Кубка Первого канала спортсменка не исключила, что может завершить карьеру по окончании сезона. Сегодня фигуристка заявила, что будет продолжать выступления.

Фигурное катание
Анна Щербакова
Ирина Роднина
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