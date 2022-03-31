Анна Щербакова заявила, что будет продолжать карьеру
Фигуристка Щербакова заявила, что будет продолжать карьеру
Российская фигуристка Анна Щербакова заявила, что продолжает профессиональную карьеру.
«Я продолжаю кататься, у меня все такие же цели дальше. Хочу тренироваться, выступать, показывать свой максимум на каждых соревнованиях, потому что это заряжает меня», — заявила в эфире Первого канала Щербакова.
17-летняя Щербакова — олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию.
27 марта после Кубка Первого канала спортсменка не исключила, что может завершить карьеру по окончании сезона.
Источник: https://www.1tv.ru/
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