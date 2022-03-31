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Сегодня, 10:15

Анна Щербакова заявила, что будет продолжать карьеру

Фигуристка Щербакова заявила, что будет продолжать карьеру
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Анна Щербакова.
Фото AFP

Российская фигуристка Анна Щербакова заявила, что продолжает профессиональную карьеру.

«Я продолжаю кататься, у меня все такие же цели дальше. Хочу тренироваться, выступать, показывать свой максимум на каждых соревнованиях, потому что это заряжает меня», — заявила в эфире Первого канала Щербакова.

17-летняя Щербакова — олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию.

27 марта после Кубка Первого канала спортсменка не исключила, что может завершить карьеру по окончании сезона.

Источник: https://www.1tv.ru/
Фигурное катание
Анна Щербакова
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