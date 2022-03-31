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Медведева: «Мы с Милохиным не пара и никогда ей не были, что не мешает соцсетям нас женить. Мы подружились и общаемся»

Фигуристка Медведева заявила, что никогда не была в отношениях с Даней Милохиным
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Евгения Медведева и Даня Милохин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что никогда не состояла в отношениях с тиктокером Даней Милохиным.

«Данька Милохин — тиктокер, а сейчас еще и певец, очень талантливый мальчик, мой бывший партнер по «Ледниковому периоду». Мы не пара и никогда ей не были, что не мешает соцсетям нас все время женить. Но мы подружились и общаемся.
Я скрываю свою личную жизнь. У меня с 17 и почти до 19 лет, включая все мои мировые рекорды и чемпионаты, был молодой человек. Об этом не знали ни тренеры, ни подружки», — рассказала Медведева в интервью журналу Maxim.

Медведева и Милохин вместе выступали в шоу Первого канала «Ледниковый период».

Источник: https://www.maximonline.ru/guide/evgeniya-medvedeva-my-s-milokhinym-ne-para-i-nikogda-ei-ne-byli-id723931/
Фигурное катание
Евгения Медведева
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