Медведева: «Мы с Милохиным не пара и никогда ей не были, что не мешает соцсетям нас женить. Мы подружились и общаемся»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что никогда не состояла в отношениях с тиктокером Даней Милохиным.

«Данька Милохин — тиктокер, а сейчас еще и певец, очень талантливый мальчик, мой бывший партнер по «Ледниковому периоду». Мы не пара и никогда ей не были, что не мешает соцсетям нас все время женить. Но мы подружились и общаемся.

Я скрываю свою личную жизнь. У меня с 17 и почти до 19 лет, включая все мои мировые рекорды и чемпионаты, был молодой человек. Об этом не знали ни тренеры, ни подружки», — рассказала Медведева в интервью журналу Maxim.

Медведева и Милохин вместе выступали в шоу Первого канала «Ледниковый период».