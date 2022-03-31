Коган сообщил, что исполком ФФККР пройдет в ближайшее время в Москве

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал, когда пройдет ближайший исполком ФФККР.

«Дата отчетно-выборной конференции будет определена исполкомом ФФККР, он пройдет в ближайшее время в Москве», — цитирует Когана ТАСС.

Предыдущая отчетно-выборная конференция прошла в Москве 22 мая 2018 года. Тогда на пост президента организации на безальтернативной основе был переизбран Александр Горшков, который возглавляет ФФККР с 2010 года.