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Сегодня, 14:58

Коган сообщил, что исполком ФФККР пройдет в ближайшее время в Москве

Анна Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал, когда пройдет ближайший исполком ФФККР.

«Дата отчетно-выборной конференции будет определена исполкомом ФФККР, он пройдет в ближайшее время в Москве», — цитирует Когана ТАСС.

Предыдущая отчетно-выборная конференция прошла в Москве 22 мая 2018 года. Тогда на пост президента организации на безальтернативной основе был переизбран Александр Горшков, который возглавляет ФФККР с 2010 года.

Источник: https://tass.ru/sport/14241073
Фигурное катание
Александр Горшков (фигурное катание)
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