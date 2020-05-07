Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в интервью пресс-служба ФФККР прокомментировал решение фигуристки Александры Трусовой выбрать в качестве тренера Евгения Плющенко.

— Все знают Евгения Плющенко как известного спортсмена, который добился высоких результатов, — отметил Глейхенгауз. — Но пока что-то сказать о его тренерской карьере сложно. Спортсменов, которых он воспитал, еще нет. Спортсмены, которые к нему переходили, Сотникова, Саханович, Тараканова, никто из них не показал результатов лучше, чем у предыдущих тренеров. Я прекрасно понимаю, что они хотят развиваться. У них есть прекрасный бэкграунд, с помощью которого в течение нескольких лет они пытаются позвать к себе как спортсменов, так и тренеров. Не могу говорить про другие группы, но мы уже с этим сталкивались. И суммы, и контакты известны.

Видимо, в данный период они нашли людей, которые захотели пойти на их условия, что-то поменять. Это касается как Саши, хотя, учитывая ее возраст, здесь все решают родители, так и тренера Сергея Розанова. Но он взрослый человек и решения принимает сам. Сказать, что его что-то не устраивало, смешно. Это мой друг, которого я сам пригласил (предварительно спросив Этери Георгиевну — Тутберидзе — прим.) к нам работать. До этого Сергей занимался подкатками. И как все тренеры нашей группы он рос, получал знания, технику, которая есть у нас в группе. Я подробно говорил о нашей работе в интервью после юниорского чемпионата мира, что у нас «общая техника». И когда Сергей пришел к нам, мы также внедряли его в нашу систему и учили тому, что знаем сами.

Конечно, мы разочарованы состоявшимися переходами, но будем работать дальше. Мы знаем, к чему идем. У нас есть система. Мы одна семья. Двигаемся дальше.

Сейчас в мире ситуация намного серьезнее, чем наши маленькие проблемы внутри фигурного катания. Поэтому хочется пожелать, чтобы пандемия коронавируса скорее подошла к концу, и все люди смогли приступить к обычной жизни.