Хромых рассказала, как появилась фраза «Майя может»

Российская фигуристка Майя Хромых в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале рассказала о происхождении фразы «Майя может».

Ургант: Вы не могли бы, дорогая Майя, рассказать про фразу, которая стала мемом. Фраза звучит так: «Майя может!» Расскажите, что это такое и почему это стало таким мемом для всех поклонников фигурного катания?

Хромых: Да. Когда я выучила четверной прыжок, Этери Георгиевна выставила его в группу и с хэштегом написала «Майя может». А в финале Кубка России я первый раз прыгнула два четверных прыжка, вышла со льда, и она сказала: «Майя может». После этого все подхватили.

На минувшем турнире в Сочи Хромых заняла третье место. В произвольной программе она прыгнула четверной тулуп в каскаде с двойным тулупом и допустила ошибку на сольном четверном тулупе.