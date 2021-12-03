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Хромых рассказала, как появилась фраза «Майя может»

22:26
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Российская фигуристка Майя Хромых в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале рассказала о происхождении фразы «Майя может».

Ургант: Вы не могли бы, дорогая Майя, рассказать про фразу, которая стала мемом. Фраза звучит так: «Майя может!» Расскажите, что это такое и почему это стало таким мемом для всех поклонников фигурного катания?

Хромых: Да. Когда я выучила четверной прыжок, Этери Георгиевна выставила его в группу и с хэштегом написала «Майя может». А в финале Кубка России я первый раз прыгнула два четверных прыжка, вышла со льда, и она сказала: «Майя может». После этого все подхватили.

На минувшем турнире в Сочи Хромых заняла третье место. В произвольной программе она прыгнула четверной тулуп в каскаде с двойным тулупом и допустила ошибку на сольном четверном тулупе.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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